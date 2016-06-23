Нефтеюганск, Югра, 23 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (Югра) осуждён врач, из-за ошибки которого умерла пациентка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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ЧП произошло в сентябре 2015 года. После проведения оперативного вмешательства у женщины развился перитонит, а затем возникла острая сердечная недостаточность. Она и стала причиной смерти.

Следствие и суд установили, что трагедия произошла из-за того, что врач не диагностировал вовремя осложнения и не проводил динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентки.

В результате, он был осуждён к полутора годам ограничения свободы.

Отметим, ещё один врач ждёт суда в Сургуте. Ему грозит ответственность за гибель пациентки, произошедшую в ноябре 2015 года. Женщина в ходе операции впала в кому, а зимой 2016 года умерла. Следствие считает, что трагедия произошла из-за ошибки, допущенной врачом-анестезиологом.