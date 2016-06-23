Джакарта, 23 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо совершит 23 июня визит на отдаленные острова поблизости от того региона, где произошло столкновение китайских и индонезийских судов, сообщает France Press.

archive.kaskus.co.id Архипелаг Бунгуран

Целью визита главы государства является утверждение суверенитета Джакарты над архипелагом Бунгуран. Главу государства в ходе визита сопровождает делегация высокопоставленных лиц правительства страны, в том числе главы МИД и Минобороны.

«Бунгуран является индонезийской территорией. Этого не изменишь», — отметил секретарь кабинета министров Прамоно Анунг. «Как глава правительства и государства, президент стремится гарантировать, что Бунгуран является частью суверенной территории Индонезии».

Неделей ранее корабли ВМФ Индонезии захватили китайское рыболовное судно и задержали его экипаж за то, что те якобы совершали отлов рыбы в исключительной экономической зоне архипелага. Официальный Пекин выступил с протестом против этих действий, добавив, что один член экипажа судна получил ранения, когда индонезийское судно открыло предупредительный огонь — обвинение, которое Джакарта отвергает.

После инцидента Китай заявил, что между двумя странами существуют пересечения в области «морских прав и интересов». Такое заявление Пекина вызвало беспокойство среди экспертов относительно того, что КНР, возможно, планирует выдвинуть территориальные претензии и к Джакарте. Индонезия, в отличие от других стран региона, на протяжении долгого времени подчеркивала, что между Джакарты и Пекина нет взаимных территориальных притязаний.