Вашингтон, 23 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Международная группа из американских, немецких и хорватских ученых установила, что гены умерших людей могут сохранять активность, сообщает портал bioRxiv.

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Эксперимент проводился под руководством ученых Александра Пожиткова и Питера Нобле из Вашингтонского университета.

Для исследования процессов, происходящих в тканях умерших организмов, ученые использовали тела рыбок и мышей. Оказалось, что гены сохраняют активность после смерти организма с разной продолжительностью.

Гены, входящие в посмертный набор, получивший название «танатотранскриптома», сохраняют свою активность от двух до четырех суток после момента смерти организма.

Танатотранскриптом содержит в себе продукты активности 1063 генов.

Авторы исследования считают, что их открытие можно будет использовать для повышения эффективности и безопасности трансплантации органов.