Ученые: после смерти организма гены не умирают сразу
Вашингтон, 23 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Международная группа из американских, немецких и хорватских ученых установила, что гены умерших людей могут сохранять активность, сообщает портал bioRxiv.
Эксперимент проводился под руководством ученых Александра Пожиткова и Питера Нобле из Вашингтонского университета.
Для исследования процессов, происходящих в тканях умерших организмов, ученые использовали тела рыбок и мышей. Оказалось, что гены сохраняют активность после смерти организма с разной продолжительностью.
Гены, входящие в посмертный набор, получивший название «танатотранскриптома», сохраняют свою активность от двух до четырех суток после момента смерти организма.
Танатотранскриптом содержит в себе продукты активности 1063 генов.
Авторы исследования считают, что их открытие можно будет использовать для повышения эффективности и безопасности трансплантации органов.