Москва, 23 июня, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 23 июня растут на ожидании итогов референдума в Великобритании и данных Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 9:06 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $50,29 за баррель, она выросла на 0,815%.

Нефть марки WTI с поставкой в августе к этому времени подорожала на 0,828% и составила $49,54 за баррель.

Ранее Министерство энергетики США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июня. Они уменьшились на 0,9 млн баррелей (0,2%) до 530,6 млн баррелей.