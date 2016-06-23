Симферополь, 23 июня, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Крыма студенты, приехавшие на сельхозработы, привели в порядок заросший мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто». Утверждают, что травы накосили на целый трактор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда

«Мы скосили траву — её набралось на целый трактор, очистили плиты от мха и проросшей травы, покрасили бордюры, собрали сломанные ветки. Но мемориал в нормальном состоянии, то есть ремонт ему не нужен», — рассказал командир Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда Фарит Шаяхметов.

По его словам, Всероссийский сельскохозяйственный отряд приехал в Крым в середине июня на уборку фруктов в садах полуострова. Студенты обратили внимание на состояние мемориала в Петровке и решили помочь жителям села в его восстановлении.

Мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто» в Петровке установили местные жители в память об односельчанах, погибших на фронте за Родину в 1941—1945 годах.

После работы в полях вечером 22 июня активисты студотряда облагородили мемориал и провели у него вечер памяти. Пели военные песни, среди которых наиболее популярной была «Тёмная ночь», написанная Владимиром Агатовым в 1943 году для кинофильма «Два бойца», а также зажгли «свечи памяти».