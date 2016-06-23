Москва, 23 июня, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Brent была готова продолжить рост, однако отчет от Минэнерго стал серьезным барьером. После опубликованных данных API многие ждали столь же внушительного сокращения запасов и от американского отчета. Однако запаса сократились не так значительно, как хотелось — в 2 раза меньше прогнозируемого. Это и спровоцировало падение Brent ниже 50,00 долл./баррель, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

netuneatlantic.com Нефть

«Тем не менее, потенциал роста сохраняется благодаря двум факторам. Во-первых вчерашний отчет был не так уж плох: к примеру, добыча упала на 0,44% до минимальной с сентября 2014 года отметки. Это уже 21 неделя падения из последних 22 недель. Во-вторых, 23 июня первые результаты экзит-поллов на британском референдуме могут вызвать всплеск спроса на более рискованные активы», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: Brexit: перевернется ли с ног на голову мировой рынок нефти

«Если большинство выскажутся за неизменное членство Великобритании в ЕС. Ближайшая цель на пути вверх — 61,20 долл./баррель», — предположила эксперт.

Читайте также: «Нефть осторожничает»

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 июня цены, на нефть осторожно растут в ожидании референдума в Великобритании по Brexit (выход страны из ЕС). Так, по состоянию на 07:57 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,5% до $50,13 за баррель, цена WTI — на 0,59%, до $49,42.