Вашингтон, 23 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Американские биологи обнаружили двустворчатых моллюсков, болеющих раком крови и способных заражать им другие виды морских беспозвоночных в пределах своего класса, сообщает журнал Nature.

scienceblog.ru Раковые клетки

Большинство раковых клеток остается в организме больного, но ученые установили случаи их передачи от одного организма другому. Отмечены такие явления у тасманийского дьявола, собаки и некоторых брюхоногих моллюсков. Теперь исследователи проверили мидии Mytilus trossulus, сердцевидок Cerastoderma edule, а также моллюсков Polititapes aureus, из различных районов Канады и Испании на наличие злокачественных новообразований.

Ученые обнаружили, что раковые клетк некоторых моллюсков изначально принадлежали не только другим особям того же вида, но и генетически соответствовали раковым клеткам другого вида моллюсков — Venerupis corrugata.

Результаты этого исследования указывают, что рак может передаваться также и близкородственным видам, адаптируясь, выживая и размножаясь в генетически новых условиях.

Ученые отмечают, что пути передачи раковых клеток пока остаются неясными, так как обследованные беспозвоночные ведут оседлый образ жизни. Не исключено, что переносчиком болезни является морская вода, которая фильтруется через пищеварительную и дыхательную системы моллюсков.