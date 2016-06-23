Москва, 23 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В паре USD/RUB может появиться новый, а скорее давно забытый старый фактор влияния — геополитическое напряжение. Слова Владимира Путина на тему агрессивной риторики НАТО и «агрессивных действий вблизи наших границ» с признанием необходимости повышения обороноспособности страны может означать новый этап «холодной войны», считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. А это сопряжено с высокой неопределенностью, рисками и активным бегством капитала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«За первые 5 месяцев 2016 года чистый вывоз капитала частным сектором по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года, по оценке Банка России, уменьшился четырёхкратно до 12,7 млрд долларов. Однако позитивная тенденция может развернуться. И в таком случае рубль может испытать новую волну давления, поэтому стоит внимательно наблюдать за развитием событий на политической арене», — пояснила Афанасьева.

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«Сегодня, 23 июня, USD/RUB будет полностью во власти британских волнений. Если ЕС останется нерушимым, для таких рискованных валют как рубль это позитивный знак, а значит, будут попытки тестирования области 63,00 с дальнейшей целью на 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня официальные курсы доллара США и евро к рублю понижены Банком России на 23 июня, Так, доллар США опустился к рублю на 45,81 копейки. до 63,7162 рубля. Евро упал на 97,83 копейки и составил 71,8082 рубля. Нефть марки выросла на 0,5% до 50,13 доллара за баррель.