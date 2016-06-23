Южно-Сахалинск, 23 июня, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Затонувшая американская подлодка периода Второй мировой войны найдена аквалангистами на расстоянии двух километров от острова Матуа, сообщают «Военные материалы».

rgo.ru Остров Матуа

Как пояснил секретарь научного совета Российского военно-исторического общества генерал-майор запаса Александр Кирилин, водолазы обнаружили субмарину на глубине 104 м еще в 2014 году, однако установить ее принадлежность удалось только сейчас.

Подводная лодка «Херринг» типа «Гато» ходила под американским флагом, пока не была потоплена японской береговой артиллерией. Информация о находке была направлена американской стороне, пояснил Кирилин.

По данным архивов США, субмарина совершала восьмой боевой выход в море, когда затонула у берегов Курильских островов. В ночь на 31 мая 1944 года подводный крейсер в последний раз вышел на связь, экипаж субмарины сообщил об успешном перехвате двух японских судов.

Позже между островами Матуа и Топорковый подлодке удалось потопить еще два судна неприятеля, однако японская батарея открыла по крейсеру шквальный огонь, причинив ему критические повреждения. Подлодка быстро опустилась на дно, 83 члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

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