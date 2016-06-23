Москва, 23 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 июня были очень импульсивные. Этому способствовали отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов: баррель Brent торговался в диапазоне $50,50 — $51,22 и результаты опроса Opinium, который показал рост сторонников «Брекзита», считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На фоне общего укрепления американского доллара баррель Brent подешевел на 4%, до $49,15. С него цена на нефть восстановилась до $50,34 на новых опросах от ComRes и YouGov. Оба опроса показали перевес противников «Брекзита», — сказал Антонов.

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«Сегодня, 23 июня, внимание трейдеров приковано к референдуму о статусе Великобритании в Евросоюзе. Нужно пережить один день, и референдум перестанет оказывать влияние на «черное золото». На сегодня торговый диапазон по нефти $49,00-$51,50», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 23 июня цены на нефть осторожно растут в ожидании референдума в Великобритании по Brexit (выход страны из ЕС), а также после возвращения к негативной динамике днем ранее из-за меньшего, чем ожидалось, сокращения запасов «черного золота» в США по данным Минэнерго страны. Так, по состоянию на 07:57 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,5% до $50,13 за баррель, цена WTI — на 0,59%, до $49,42.