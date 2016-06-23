Вашингтон, 23 июня, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Консультативный комитет по рекомбинантной ДНК (Recombinant DNA Advisory Committee, RAC) одобрил испытания генетической модификации человека, сообщает журнал Science.

sanyuanyijingcao.com.cn ДНК

Ученые из Пенсильванского университета с помощью технологии CRISPR/Cas9 собираются улучшить иммунные клетки человека для более эффективной борьбы с раком.

Планируется изменить сразу несколько генов. У больных раком выделят клетки иммунной системы, в которые внедрят обезвреженные вирусы. Они послужат транспортом для доставки гена, кодирующего рецептор белка NY-ESO-1, являющегося одним из опознавательных признаков раковых клеток.

Кроме того, по той же технологии исследователи планируют нарушить работу гена PD-1, который ослабляет активность лимфоцитов. Модифицированные лимфоциты вернутся в организм пациента и будут активно атаковать опухоль.

В двухлетнем эксперименте примут участие 18 больных различными типами рака: миеломой, саркомой и меланомой. Эксперименты по генной модификации человека будут проводить: Пенсильванский университет, Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Хьюстонский университет.

Консультативный комитет по рекомбинантной ДНК является структурой при Департаменте здравоохранения США. Комитет занимается контролем и выработкой рекомендаций по разработке технологий модификации или методов синтеза ДНК.