Вашингтон, 23 июня, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции 23 июня прокомментировала журналистам слова президента РФ Владимира Путина о прогнозируемом росте российской экономики в 2016 году, сообщает Deutsche Welle.

ИА REGNUM Экономика

По словам Лагард, у МВФ нет позитивного прогноза по российской экономике: она продолжит сжиматься. «Меньше, чем в 2015 году, но тем не менее», — сказала глава фонда.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что в ближайшей перспективе — к концу 2016 года — экономика России вернется к росту.

Напомним, 8 июня МВФ улучшил свой прогноз по экономике России в сторону сокращения снижения. По мнению экспертов организации, в 2016 году российский ВВП сократится на 1,2% против 1,5% в майском прогнозе. В апреле МВФ прогнозировал спад в 1,8% по итогам 2016 года.