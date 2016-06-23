Вена, 23 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Общая прибыль от продажи нефти на экспорт государств, входящих в состав Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), в минувшем году снизилась на 45,8%. Об этом сообщается в ежегодном отчёте («Годовой статистический бюллетень») международной организации.

thestreet.com Добыча нефти

Совокупный доход ОПЕК от экспорта чёрного золота за минувший год составил $518,216 млрд, при том что в 2014 году этот показатель составлял $956,164 млрд. В результате значение в 2015 году достигло минимального с 2005 года уровня.

Больше всего снизился уровень дохода у стран — лидеров ОПЕК. В частности, Саудовская Аравия заработала на торговле чёрным золотом $157,9 млрд (прошлый показатель равнялся $284,4 млрд), Кувейт — $48,782 млрд (ранее — $97,554 млрд), нефтяной доход ОАЭ составил $52,369 млрд (в 2014 году он равнялся $97,165 млрд).

В результате падения прибыли от торговли нефтью торговый баланс ОПЕК прошлом году был составлен с дефицитом в $99,5 млрд, в то время как в 2014 году наблюдался профицит в $238 млрд.

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