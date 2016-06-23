Лондон, 23 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Референдум по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе проходит 23 июня, если граждане Соединенного Королевства проголосуют за выход из состава блока, влияние Германии и Франции внутри ЕС больше не будет чем-либо сбалансировано, а самому Лондону грозит еще один референдум — о независимости Шотландии. В конечном итоге, Великобритания сможет не так эффективно оказывать воздействия на события и защищать свои интересы, пишет Джон Форд в статье для National Interest.

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Как уже не раз указывалось, выход из ЕС повлечет за собой значительные экономические последствия. До 45% товарооборота Великобритании совершается с другими странами-членами ЕС, и выход из блока будет означать потерю доступа на этот общий рынок. Такое развитие событий окажется ударом по британской экономике. Сторонники выхода пытаются сгладить этот аргумент тем, что они добьются от ЕС открытия общего рынка. Они только не удосуживаются объяснить, зачем ЕС — получившему от ворот поворот на референдуме — позволять Великобритании иметь все привилегии общего рынка и не брать на себя ношу по его поддержанию.

Сторонники выхода обращают внимание на Норвегию, которая смогла добиться таких привилегий, не входя в ЕС. Однако для получения этих привилегий Осло пришлось привести свои экономические регламенты в соответствие со стандартами и требованиями ЕС, в том числе позволить гражданам других стран-членов ЕС приезжать для работы в Норвегию. Таким образом, Норвегии пришлось согласиться на те же экономические условия и миграционные правила, из-за которых в Великобритании и началась кампания за выход из Евросоюза.

Тот факт, что выход Соединенного Королевства сместит баланс сил внутри ЕС в пользу Франции и ФРГ, только осложняет ситуацию, в которую попала Великобритания. На данный момент Лондон имеет 73 места в Европейском парламенте, обладает третьей по численности делегацией после Франции с её 74 местами и ФРГ с 96. Пока Великобритания имеет место за столом в Брюсселе, она может влиять на решения ЕС. Лондон выступает в роли сдерживающего механизма для Парижа и Берлина. Если верх одержат сторонники выхода, этот механизм исчезнет, а Соединенное Королевство будет вынуждено умолять Францию и ФРГ допустить британские товары на те рынки, от которых Лондон зависит.

Если Брюссель и захочет заключить торговое соглашение с Лондоном после его выхода из ЕС, делать этот придется в условиях доминирования Германии и Франции. Оставаясь в ЕС, Соединенное Королевство обладает значительным влиянием в вопросах экономической политики. Вне ЕС Великобритания превратится в простого наблюдателя, который должен мириться с теми решениями, которые принимаются без участия Лондона.

Еще одной опасностью для Великобритании в случае выхода из ЕС является вероятность того, что Шотландия проведет очередной референдум об отделении от Соединенного Королевства. В прошлый раз сторонники независимости проиграли всего 10%. Тогда ключевым аргументом для сохранения в составе Великобритании было то, что Шотландия, покинув Соединенное Королевство, могла быть не принята в ЕС в качестве независимой страны.

В Шотландии также больше число сторонников сохранения Великобритании в составе ЕС, чем в Англии. До 54% жителей Шотландии отмечают, что будут голосовать за сохранение в составе ЕС, тогда как 26% — за выход. Так, первый министр Шотландии Никола Старджен уже отметила, что решение о выходе Великобритании из состава ЕС может стать причиной для проведения второго референдума о независимости Шотландии.

Вмести с Шотландией Соединенное Королевство обладает населением приблизительно сравнимым с французским, а также экономикой, немного большей чем во Франции, благодаря чему Великобритания является третьей по мощи страной в Европе после ФРГ и России. Без Шотландии могущество Великобритании в значительной степени ослабнет. Вместе с частью населения Шотландия лишит Великобританию значительных нефтяных запасов, а также сможет отказать Соединенному Королевству в возможности использовать несколько баз ВМФ на территории страны. Потеряв почти шесть миллионов жителей Шотландии и $300 млрд ВВП, Великобритания больше не будет занимать место между Францией и Германией, спустившись по показателям на отметку между Францией и Италией.

Таким образом, выход из ЕС, может, и разбудит националистические страсти в некоторых жителях Великобритании, однако, в конечном счете, этот шаг приведет к тому, что геополитическое влияние Лондона значительно ослабнет, а сама страна потеряет территорию и экономический потенциал, лишившись механизмов защиты своих интересов. Соединенное Королевство уже не сможет использовать то влияние, которое у него останется, так же свободно, как прежде, а центр сил сместится от Великобритании в сторону Франции и Германии.