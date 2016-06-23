Москва, 23 июня, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Торги по российскому рублю 22 июня завершились снижением к иностранным валютам. Ему не помогли укрепиться даже успешные аукционы Минфина РФ и положительные данные от Минэнерго США. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, давление на рынок оказали результаты опроса Opinium, который показал рост сторонников «Брекзита».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Продажа рисковых активов положительно отразилась на американской валюте и негативно на нефти. Доллар США вернулся к уровню 64,60 руб. и поставил под сомнение его дальнейшее ослабление. Баррель Brent подешевел на 4%, до $49,15», — сказал Антонов.

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Сегодня, 23 июня, всё внимание участников рынка направлено на референдум в Великобритании. Количество сторонников и противников «Брекзит» примерно одинаковое. Результаты голосования станут известны 24 июня в районе 10:00—11:00 мск. В этот день бессмысленно давать прогноз по российской валюте. Границы торгового диапазона 63,49 — 65,15 рубля выступят целевыми уровнями для доллара», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро к рублю понижены Банком России на 23 июня, Так, доллар США опустился к рублю на 45,81 копейки. до 63,7162 рубля. Евро упал на 97,83 копейки и составил 71,8082 рубля. Нефть марки выросла на 0,5% — до 50,13 доллара за баррель.