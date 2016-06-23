Вашингтон, 23 июня, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Американские ученые из Рокфеллеровского университета намерены останавливать воздействие вируса СПИД/ВИЧ на организм человека с помощью антител, полученных от обладателей природного иммунитета к этому вирусу, сообщает журнал Nature.

millardayo.com Исследование ВИЧ

Нейтрализующее антитело выделено из организма одного из пациентов, обладающих природным иммунитетом к ВИЧ и получило кодовое обозначение 3BNC117. Ученые заметили, что у некоторых людей даже при заражении вирусом ВИЧ инфекция подавляется естественным путем.

Теперь группа исследователей ввела эти антитела для подавления ВИЧ у обычных носителей вируса. Под жесточайшим контролем носители вируса прекратили прием любых лекарств после инъекции антител. В результате было отмечено, что вирусная нагрузка на их организмы оставалась низкой от 5 до 19 недель. Побочных эффектов отмечено не было.

Авторы исследования отмечают, что говорить о лекарстве от ВИЧ преждевременно, но дальнейшая работа в этом направлении очень перспективна.