Тюменская область, 26 апреля, 2012, 08:47 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении братьев 22-летнего Марата и 20-летнего Динара Сафаровых, 28-летнего Артура Карычева, 23-летнего Максима Шмидта, 30-летнего Дениса Засорина и 21-летнего Дениса Уразметова, обвиняемых в преступлениях против собственности. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как установило следствие, в мае 2009 г. братья Сафаровы создали в г.Тобольске организованную преступную группу для хищения имущества у граждан, организаций и предпринимателей. В 2009-2011 гг. участники криминальной группы, действуя различным составом, совершили на территории г.Тобольска, Тобольского, Ярковского и Уватского районов серию краж чужого имущества. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 1,6 млн рублей. В числе пострадавших ООО "Пластконструкция", ОАО "Тобольский речной порт", ООО "ЕвроСтройРеставрация", комплексный центр социального обслуживания населения Ярковского района и т.д.

Кроме того, братья Сафаровы вымогали у предпринимателей деньги за криминальное покровительство с их стороны.

В ноябре 2010 г. у Уразметова с представителем противоборствующей преступной группировки произошел конфликт. При пособничестве братьев Сафаровых он застрелил своего обидчика.

Деятельность злоумышленников была пресечена в феврале 2011 г. Тогда правоохранительные органы задержали Карычева, Шмидта и Засорина. В марте разыскали Уразметова, а в сентябре - братьев Сафаровых. Все шестеро заключены под стражу.

Материалы уголовного дела в количестве 77 томов направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.