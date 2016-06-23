Новосибирск, 23 июня, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в Новосибирске прозвучала седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Исполнил ее на ступенях перед Оперным театром Новосибирский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России дирижера Алексея Людмилина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева Жительницы Новосибирска Ольга и Татьяна были потрясены многогранностью и эмоциональностью музыки

И хотя выступлению предшествовали не очень приятные события в виде препирательств мэрии города и руководства театра, которые долгое время не могли поделить площадку, концерт прошел достойно.

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Тысячи новосибирцев пришли в этот день, чтобы еще раз почтить память тех, кто воевал и погиб за наши жизни и мирное небо над нашими головами.

Жительница Новосибирска Ольга Стволова старается приходить на все открытые концерты, которые проходят перед Оперным театром, но именно этот тронул ее до глубины души. «Я, конечно, ожидала от Шостаковича прекрасную музыку, но все это меня тронуло до глубины души. Я чувствую какую-то светлую грусть. Очень больно, на самом деле, слушать эту музыку и смотреть эти видеоролики о войне, военных годах, которые идут параллельно на больших экранах. Это все производит на меня, эмоционального человека, очень серьезное и яркое впечатление. Я чуть ли не плачу», поделилась с ИА REGNUM девушка.

Еще одна зрительница Татьяна, которая не захотела называть своей фамилии, отметила, что музыка Шостаковича дополняет эмоционально те представления о войне, которые у нее есть. «Музыка Шостаковича очень многогранна и эмоциональна. И, наверное, все то представление, которое у нас есть сейчас от наших дедушек и бабушек, оно эмоционально совпадает с этой музыкой. В ней очень большая сила. Оркестру удалось передать всю тревожность. Для моей семьи тема войны она особенная, потому что мои дедушка и бабушка прошли войну и в 1975 году в одном из поселков Хакасии построили мемориал. То, что сейчас происходит на сцене не искажает мои представление о войне, то что война — это страшно, а лишь дополняет их», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM жительница Новосибирска.

И действительно, музыка которая лилась со сцены, будто наполняла тебя всего, вызывая эмоции. И хотелось плакать. Но слезы эти, которые появлялись на глазах многих зрителей, были слезами благодарности и великой скорби.

Вот так, без слов, лишь музыка, которая смогла возродить в людях все самое лучшее и доброе.

Отметим, что седьмая симфония Шостаковича была создана с июля по декабрь 1941 года. Симфония названа «Ленинградская» и посвящена подвигу родного города композитора. Знаковым стало исполнение симфонии 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Второе исполнение симфонии состоялось 9 июля 1942 года в Новосибирске: музыка прозвучала в исполнении находящегося в эвакуации оркестра Ленинградской филармонии под управлением легендарного дирижёра Евгения Мравинского.