Рим, 23 июня, 2016, 07:58 — ИА Регнум. В Италии идет расследование аферы на один миллион евро, деньги украли из фондов ЕС, предназначенных на возмещение расходов предприятиям, занимающимся приемом и размещением мигрантов. Об этом в среду, 22 июля, сообщает газета la Repubblica.

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В городке Кара ди Минео, одном из крупнейших европейских центров по приему беженцев в провинции Катания, в течение многих лет администрация специально «завышала» количество проживающих, чтобы повысить возмещение денежных средств предприятиям, занимающимся организацией услуг в приемном центре. Орган управления центра, таким образом, с 2012 по 2015 года заплатил предприятиям за услуги гораздо больше, чем причитающиеся суммы, в итоге больше почти на один миллион евро. Прокуратура города Кальтаджироне начала расследование по данному делу. Пока следователи опрашивают первых шесть обвиняемых, директоров различных ассоциаций и предприятий, которые выиграли в 2012 году тендер на оказание услуг по размещению мигрантов, они обвиняются в подделке документов и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами в особо крупных размерах, в причинении вреда Италии и Европейскому Союзу. В нецелевом использовании денежных средств, которые Комиссия ЕС выделяла Италии на принятие мигрантов.