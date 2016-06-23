Якутск, 23 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Муниципалитеты Якутии, где медленно расселяют людей из ветхого жилья, рискуют остаться без финансирования из бюджета региона. Об этом заявил глава региона Егор Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе. В отношении тех, кто откровенно проваливает программы переселения граждан из аварийного жилья, будут приняты меры, заявил глава республики. В числе таких муниципалитетов помимо Якутска поселки Усть-Мая, Чульман, Сангар, Олекминский и Момский районы.

becar.ru Многоэтажный дом

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Отставание от графиков расселения людей из ветхих зданий Егор Борисов объяснил не только коротким сезон строительных работ и навигации, но и низкой исполнительской дисциплиной руководителей муниципальных образований республики. Многие главы слабо владеют ситуацией, кое-где не ведётся претензионная работа с застройщиками и отсутствует общественный контроль качества объектов

«Правительство приостановит программы по вводу новых социальных объектов, дорожному хозяйству и благоустройству, реализуемые за счет бюджета республики, — пригрозил главам муниципалитетов Егор Борисов. — Будете заниматься только переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, раз не справляетесь с полным объёмом работ».

По его поручению проект соответствующего решения будет подготовлен к 15 сентября 2016 года. Кроме того, в проблемных муниципалитетах будут усилены рычаги общественного контроля.

Напомним, объём аварийного и ветхого жилья в Якутии в 5 раз выше, чем в среднем по России и составляет 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия занимает третье место в ДФО после Сахалина и Приамурья по количеству аварийных домов. В республике нужно переселить жителей 1 432 ветхих домов. Из них 553 жилых здания уже расселены, по 99 — заселение идет по графику, по 85 — с небольшим отставанием от него, а 76 — ощутимо не укладываются в планы. Пока не начиналось расселение 575 домов.

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