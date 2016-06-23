Вильнюс, 23 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис заявил, что Стокгольмский арбитраж отклонил поданный Вильнюсом иск к «Газпрому» по поводу переплаты 1,4 млрд евро за российский газ: вину поставщика суд не признал, сообщил портал Delfi.lt.

gazprom.ru Газовый «вентиль»

«Стокгольмский арбитраж не усмотрел нарушений в действиях российского концерна», — сказал Масюлис.

Министр пояснил, что в результате Литве не будет выплачена компенсация, на которую она рассчитывала, полагая, что «Газпром» проводил поставки в 2004—2012 годах по повышенной цене. Вильнюс ожидал другого решения, и теперь испытывает разочарование.

Судебные издержки разделены между двумя сторонами: на каждую приходится по пятьсот тысяч евро. По словам Масюлиса, суд решил, что ни Литва, ни российский поставщик не смогли доказать обоснованность своих требований, поскольку необходимых аргументов представлено судьям не было.

«Это свидетельствует о том, что дело очень сложное, и ни одна из сторон не смогла защитить свои позиции», — пояснил министр.

Масюлис отметил, что Вильнюс, тем не менее, уже достиг всех стратегических целей: газовый сектор в стране реформирован, контроль над трубопроводами возвращён. Кроме того, Литвой построен терминал сжиженного природного газа (СПГ), «подорвавший» монополию российского поставщика.

«Это было одно из направлений нашей борьбы, которая продолжалась 4 года», — пояснил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня Масюлис заявил, что, если РФ построит в Калининградской области терминал СПГ, Вильнюс финансово пострадает не раньше, чем через десять лет.