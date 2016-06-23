Вашингтон, 23 июня, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Аллигатор, утащивший под воду двухлетнего ребенка в парке развлечений Walt Disney World, пойман и усыплен во Флориде (США). Об этом, как передает ВВС, говорится в сообщении природоохранного управления штата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аллигатор

В управлении уверены, что рептилия, причастная к трагедии, больше не находится в водоеме.

Отмечается, что идентификацию крокодила провели сотрудники управления и эксперты, которые имеют значительный опыт работы с укусами рептилий.

«Во внимание принимались такие данные, как описания свидетелей, близость к месту атаки и размеры животного, — говорится в сообщении. — Операция по поиску аллигатора прекращена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в городе Орландо (штат Флорида) рядом с курортным отелем Disney's Grand Floridian Resort & Spa аллигатор напал на двухлетнего ребёнка: рептилия утащила малыша в воду. Тело погибшего малыша обнаружили на следующий день.

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