Калининград, 23 июня, 2016, 07:49 — ИА Регнум. В Калининградской области зафиксирован разлив нефти на землях сельхозназначения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экологической организации «Зелёный фронт», утечка обнаружена из нефтепровода компании «Лукойл-Калининградморнефть».

greenfront.su Последствия разлива нефти под Калининградом

Инцидент произошёл в районе посёлка Высокое Гурьевского района в границах месторождения «Ушаковское», уточнили экологи-общественники. Место разлива нефти зафиксировали представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По предварительной оценке, разлив произошел на земельном участке сельскохозяйственного назначения, чем сельхозугодьям нанесен ущерб.

«Это не первый случай разлива нефти в Гурьевском районе, — прокомментировал руководитель «Зелёного фронта» Олег Иванов. — В августе 2013 года мы уже фиксировали разлив нефти возле Высокого. Тогда по результатам проверки «Лукойл-Калининградморнефть» признали виновной и подвергли административному наказанию. В 2015 году уже возле поселка Воробьево рядом с базой «Лукойла» мы обнаружили следы разлива нефти в реке Головенка. Самое печальное во всех этих разливах — регулярность грубого нарушения природоохранного законодательства дочерним предприятием одной из крупнейших российских нефтедобывающих компаний».