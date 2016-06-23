Анкара, 23 июня, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Власти Турции не планируют приносить извинения России за сбитый в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haber Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, турецкая сторона ранее уже выразила свое сожаление в связи с гибелью пилота самолета Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), а «об извинениях и компенсации речь не идет».

«Наша позиция изначально ясна, — говорит Калын. — Да, был сбит самолет, нарушивший наше воздушное пространство».

При этом пресс-секретарь президента Турции выразил надежду на то, что отношения между двумя странами постепенно восстановятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Пилот военного самолета был расстрелян боевиками в воздухе, еще один российский военнослужащий погиб в ходе операции по спасению второго члена экипажа сбитого самолета.