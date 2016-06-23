Лондон, 23 июня, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Последние опросы, проведенные накануне референдума о членстве Великобритании в ЕС показали противоречивые результаты, свидетельствуют данные социологической службы YouGov и компании TNS.

Flickr upload bot Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании.

По данным YouGov, опубликованным в The Times, членство Великобритании в ЕС поддерживает 51% респондентов, за выход из Евросоюза высказались 49% опрошенных.

В опросе компании TNS 43% поддержали выход из ЕС, а 41% высказались против. Не пойдут на референдум или еще не определились с ответом 16% респондентов, они, по мнению социологов, решат исход референдума.

Опрос компании ComRes по заказу газеты The Daily Mail показал лидерство евроскептиков: за выход отдадут свои голоса на референдуме 48% опрошенных, против — 42%.

Напомним, референдум о судьбе пребывания Великобритании в ЕС состоится сегодня, 23 июня. Ситуация с общественным мнением по поводу предстоящего референдума довольно шаткая, так как часто результаты исследований и разных компаний оказываются противоположными.