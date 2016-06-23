9 фактов о запуске новой китайской ракеты Long March-7
Санья, Китай, 23 июня, 2016, 07:08 — ИА Регнум. 22 июня Китайское национальное космическое агентство заявило о готовящемся старте новейшей ракеты Long March-7, запуск которой запланирован в промежуток между 25 и 29 июня. К окрестностям космодрома Вэньчан стягиваются сотни зрителей, желающих увидеть запуск лично. 23 июня издание «Жэньминь жибао» подготовило специальный материал, в котором содержаться 9 фактов о запуске Long March-7.
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Ракета Long March-7
- Long March-7 способна успешно выйти на орбиту даже при неблагоприятных погодных условиях. Несмотря на то, что для запуска всегда подбираются ясные дни, запуск ракеты Long March-7 может быть осуществлен даже во время дождя и ураганного ветра.
- Long March-7 может находится на стартовой площадке в заправленном состоянии до 24 часов. Данный показатель является абсолютным рекордом, так как высокотоксичное ракетное топливо должно находится в охлажденном состоянии. Специальный материал, из которого сделаны топливные баки Long March-7, позволяет сохранять температуру топлива значительно дольше, чем у других ракет иностранного производства.
- За первые 20 секунд с момента запуска ракеты стартовая установка потребляет более 400 тонн воды для охлаждения конструкций.
- Накануне старта техники космодрома наносят на конструкции стартовой площадки специальное покрытие, предотвращающее разрушение металла под воздействием высоких температур. В момент отрыва ракеты от земли температура достигает отметки в 2800 градусов по Цельсию.
- Новейшая ракета Long March-7 прибыла на космодром Вэньчан, расположенный на о. Хайнань, в разобранном состоянии в трюме грузового судна. Транспортировка ракеты-носителя из Тяньцзиня на Хайнань заняла около 2 недель.
- Long March-7 выйдет на орбиту по такому же пути, что и Long March-5.
- Для дозаправки ракеты топливом используются специальные полимерные трубы.
- Более 90% стартового веса ракеты составляет топливо.
- Long March-7 оснащена новейшей системой сопротивления боковому ветру, благодаря чему запуск Long March-7 может быть осуществлен в любую погоду. Дублирующиеся системы стабилизации и навигации не позволят ракете отклониться от заданного курса.