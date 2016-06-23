Санья, Китай, 23 июня, 2016, 07:08 — ИА Регнум. 22 июня Китайское национальное космическое агентство заявило о готовящемся старте новейшей ракеты Long March-7, запуск которой запланирован в промежуток между 25 и 29 июня. К окрестностям космодрома Вэньчан стягиваются сотни зрителей, желающих увидеть запуск лично. 23 июня издание «Жэньминь жибао» подготовило специальный материал, в котором содержаться 9 фактов о запуске Long March-7.

gbtimes.com Ракета Long March-7