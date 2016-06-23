Санья, Китай, 23 июня, 2016, 07:08 — ИА Регнум. 22 июня Китайское национальное космическое агентство заявило о готовящемся старте новейшей ракеты Long March-7, запуск которой запланирован в промежуток между 25 и 29 июня. К окрестностям космодрома Вэньчан стягиваются сотни зрителей, желающих увидеть запуск лично. 23 июня издание «Жэньминь жибао» подготовило специальный материал, в котором содержаться 9 фактов о запуске Long March-7.

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Ракета Long March-7
  1. Long March-7 способна успешно выйти на орбиту даже при неблагоприятных погодных условиях. Несмотря на то, что для запуска всегда подбираются ясные дни, запуск ракеты Long March-7 может быть осуществлен даже во время дождя и ураганного ветра.
  2. Long March-7 может находится на стартовой площадке в заправленном состоянии до 24 часов. Данный показатель является абсолютным рекордом, так как высокотоксичное ракетное топливо должно находится в охлажденном состоянии. Специальный материал, из которого сделаны топливные баки Long March-7, позволяет сохранять температуру топлива значительно дольше, чем у других ракет иностранного производства.
  3. За первые 20 секунд с момента запуска ракеты стартовая установка потребляет более 400 тонн воды для охлаждения конструкций.
  4. Накануне старта техники космодрома наносят на конструкции стартовой площадки специальное покрытие, предотвращающее разрушение металла под воздействием высоких температур. В момент отрыва ракеты от земли температура достигает отметки в 2800 градусов по Цельсию.
  5. Новейшая ракета Long March-7 прибыла на космодром Вэньчан, расположенный на о. Хайнань, в разобранном состоянии в трюме грузового судна. Транспортировка ракеты-носителя из Тяньцзиня на Хайнань заняла около 2 недель.
  6. Long March-7 выйдет на орбиту по такому же пути, что и Long March-5.
  7. Для дозаправки ракеты топливом используются специальные полимерные трубы.
  8. Более 90% стартового веса ракеты составляет топливо.
  9. Long March-7 оснащена новейшей системой сопротивления боковому ветру, благодаря чему запуск Long March-7 может быть осуществлен в любую погоду. Дублирующиеся системы стабилизации и навигации не позволят ракете отклониться от заданного курса.