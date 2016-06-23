Улан-Удэ, 23 июня, 2016, 06:22 — ИА Регнум. В Бурятии временно исполняющим обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) назначен Дмитрий Ставников.

alh-rb.ru Врио руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников

Как сообщили ИА REGNUM в РАЛХ, до этого Ставников исполнял обязанности заместителя руководителя агентства — начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Ставников работает в агентстве лесного хозяйства с ноября 2011 года. Ранее он трудился в центре защиты леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года глава Бурятии Вячеслав Наговицын решил расторгнуть контракт с руководителем РАЛХ Николаем Кривошеевым. В правительстве региона тогда сообщили, что данное решение принято в связи с тем, что руководитель РАЛХ «не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров при наличии необходимых для этого сил и средств». Кроме того, Кривоешеев «неоднократно игнорировал выполнение принимаемых на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям решений, на заседания КЧС им предоставлялась недостоверная информация о лесных пожарах».

Напомним, в Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. По состоянию на утро 22 июня в регионе было зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади более 4 тыс. га.