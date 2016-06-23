Горно-Алтайск, 23 июня, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Участники пробега на ретро-автомобилях из Пекина в Париж сегодня, 23 июня, начали движение по территории России. Накануне они пересекли российско-монгольскую границу и остановились в окрестностях села Кош-Агач Республики Алтай, сообщили ИА REGNUM представители оргкомитета.

Александр Тырышкин Ралли «Пекин – Париж» на Алтае

Сегодня их маршрут пролегает по Чуйскому тракту, а также по дорогам регионального значения в Горном Алтае. За день планируется преодолеть около 400 километров.

Из Пекина 12 июня вышли 107 машин, пять из них уже сошли с дистанции. Еще несколько автомобилей получили повреждения в Монголии, их будут вывозить с помощью грузовиков и эвакуаторов до Новосибирска. В настоящее время в ралли участвуют более 90 автомобилей.

Александр Тырышкин Ралли «Пекин – Париж» на Алтае

В течение 35 дней любители старинных автомобилей проедут по территории девяти стран, это Китай, Монголия, Россия, Белоруссия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия и Франция. Самый старый автомобиль среди заявленных выпущен в 1915 году, самый «молодой» — 1977-м.

В России участники ралли проедут через Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Смоленск.

Первое ралли «Пекин — Париж» прошло в 1907 году. Второй марафон состоялся через 90 лет — в 1997 году. С тех пор ралли стало традиционным.