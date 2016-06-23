Москва, 23 июня, 2016, 05:44 — ИА Регнум. В связи с проведением 38-го Московского международного кинофестиваля 23 и 30 июня будет перекрыто движение по двум улицам в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Тверской улицы

Движение по улице Малая Дмитровка будет перекрыто на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара. Большой Путниковский переулок будет перекрыт на участке от Малого Путниковского переулка до Тверской улицы.

Ограничения будут действовать в период с 9:00 до 23:00 мск.

Напомним, 38-й Московский международный кинофестиваль пройдёт в столице с 23 по 30 июня. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Концертном зале «Пушкинский», демонстрация фестивальных картин — в кинотеатре «Октябрь».