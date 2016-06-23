Вашингтон, 23 июня, 2016, 05:26 — ИА Регнум. Власти США передали Черногории выходца из Йемена, содержавшегося в тюрьме Гуантанамо, передаёт Associated Press.

Гуантанамо

По информации агентства, заключённый пробыл в тюрьме 14 лет. Весной 2014 года было принято решение о его освобождении, однако в связи с нестабильной ситуацией в Йемене, американские власти искали другую страну, которая сможет его принять.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, после передачи бывшего узника властям Черногории в тюрьме Гуантанамо остаются 79 человек.

Напомним, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней во внесудебном порядке содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако это не сделано до сих пор.