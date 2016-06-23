Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2016, 04:54 — ИА Регнум. На Камчатке молодые активисты студенческих отрядов занялись восстановлением военных памятников. Свою первую акцию они провели в 22 июня — в День памяти и скорби, на территории Музея Славы в Петропавловске-Камчатском. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Зевин, в первой акции приняли участие 4 студента.

Камчатское отделение Российских студенческих отрядов Студенты Камчатки навели порядок на памятнике экипажу подлодки «Л-16»

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По словам собеседника агентства, это была инициатива самих студентов. «Мы посмотрели сколько памятников на территории города и какие из них нуждаются в работах по приведению в порядок. Для начала остановились на памятнике экипажу подлодки «Л-16». Покрасили постамент и ограждение, убрали территорию, также по просьбе руководства Музея Славы переставили некоторые экспонаты», — уточнил Зевин.

В ближайшее время студенческие отряды Камчатки вновь отправятся на строительство космодрома «Восточный» в Амурскую область, а по возвращению студенты планируют рассмотреть еще несколько вариантов с приведением военных памятников в порядок.

Напомним, камчатский экипаж субмарины «Л-16» погиб 11 октября 1942 года в 820 милях западнее г. Сан-Франциско при выполнении боевой задачи, во время перехода шести подводных лодок с Тихоокеанского флота через Панамский канал на Северный флот.