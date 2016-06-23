Киев, 23 июня, 2016, 04:53 — ИА Регнум. Решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России откладывается в связи с продолжающимся согласованием вопроса в парламенте Франции. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

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«Председательство Нидерландов стремится завершить этот процесс на этой неделе в пятницу на заседании Совета ЕС по общим делам. Но этот вопрос теперь не внесен в повестку дня, ведь неизвестно, успеет ли правительство Франции согласовать это решение со своим парламентом», — сообщил собеседник агентства.

Источники в дипломатических кругах пояснили, что хотя все послы стран ЕС одобрили решение о продлении санкций против России, Франция, Великобритания и Швеция воспользовались процедурой так называемого «парламентского резерва», который предусматривает получение согласования по этому вопросу в национальных парламентах.

При этом источники отметили, что в случае с Лондоном и Стокгольмом это является сугубо формальной процедурой, которая должна быть завершена до конца недели.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня представители стран-членов Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на шесть месяцев — до конца января 2017 года. Действие санкций истекает 31 июля.

Ранее, 8 июня, сенат Франции большинство голосов принял резолюцию с рекомендацией смягчить санкции в отношении России. За данное решение проголосовали 302 сенатора, 16 выступили против.

28 апреля резолюцию, призывающую правительство страны выступить против антироссийских санкций, приняла нижняя палата французского парламента. Документ поддержали 55 из 98 присутствовавших на заседании депутатов.