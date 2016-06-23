Владивосток, 23 июня, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Статус свободного порта на Дальнем Востоке расширят. Госдумой во втором чтении приняты поправки, распространяющие особый налоговый режим Свободного порта Владивосток на акватории морских портов ещё 4-х дальневосточных муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

polartrans.ru Морской порт Певек

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После внесения изменений статус Свободного порта распространят на городской округ Петропавловск-Камчатский (Камчатка), Ванинский муниципальный район (Хабаровский край), городской округ Корсаковский (Сахалин) и горокруг Певек (Чукотка).

При этом на порты в этих муниципалитетах не будут распространены особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Свободного порта Владивосток.

Особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности будет действовать во Владивостоке в течение 70 лет. Общая площадь порто-франко составляет 28,4 тысячи квадратных километров, на которой проживает 1,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, режим свободного порта предусматривает особые условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6%, налог на прибыль не превышает 5%, из которых 0% — в федеральную казну, не более 5% — в региональную. В течение пяти лет налог на прибыль равен 0%.

Напомним, разработать законопроект о введении режима Свободного порта в регионах Дальнего Востока распорядился президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Нам удалось выработать удачную и конкурентную формулу Свободного порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики, поэтому предлагаю правительству рассмотреть вопрос о распространении режима Свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока», — подчеркнул глава государства.

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