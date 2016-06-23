Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. На Камчатку прибыл президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Он же — старший тренер сборной команды страны по сноуборду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы его визита, тренер уделит особое внимание снежникам Вилючинского вулкана и познакомится с возможностями Камчатки, как центра подготовки сборных команд по горным лыжам и сноуборду.

buyingbusinesstravel.com.ru Петропавловск-Камчатский.

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«Очень долго длился этот процесс по выбору мест для наших летних сборов, согласования с Минспортом России. В этом году вопрос, наконец, решился. На мой взгляд, потенциал Камчатки, как базы для подготовки спортсменов к зимней олимпиаде в Южной Корее, огромен, особенно учитывая ее географическое положение», — отметил Денис Тихомиров.

В начале 2016 года Камчатка была включена в Концепцию организации летней подготовки национальных сборных РФ. Регион определён базовой площадкой для тренировок команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки будут на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. В этом году Камчатка принимает сборные команды по горным лыжам. Сборы пройдут в июне-июле на Козельском вулкане. В регион приедут около 20 титулованных спортсменов.

«К нам приезжали представители многих российских спортивных федераций, все они сошлись во мнении, что у Камчатки есть уникальные возможности проводить летние тренировочные сборы. Сейчас почти все команды страны рассматривают вопрос о подготовке именно у нас в субъекте, — отметил министр спорта Камчатки Андрей Иванов. — В этом году Камчатка принимает сборные команды по горным лыжам. Мы приложим все силы, для того чтобы тренировки спортсменов, которые будут представлять Россию на зимней Олимпиаде 2018-го года в Пхёнчхане, прошли успешно».

Интерес к проведению тренировок на Камчатке проявляют и иностранные сборные по зимним видам спорта, в частности, представители Китая.