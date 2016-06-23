Париж, 23 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Последними игры группового этапа завершили команды групп E и F.

http://goldsborodailynews.com Футбольный мяч

[[[flag-is]]] Сборная Исландии — [[[flag-at]]] Сборная Австрии 2:1 (1:0)

(1:0) [[[flag-hu]]] Сборная Венгрии — [[[flag-pt]]] Сборная Португалии 3:3 (1:1)

(1:1) [[[flag-se]]] Сборная Швеции — [[[flag-be]]] Сборная Бельгии 0:1 (1:0)

(1:0) [[[flag-it]]] Сборная Италии — [[[flag-ie]]] Сборная Ирландии 0:1 (0:0)

Сборная Исландии поддержала заведённую ещё в матче открытия традицию решать судьбу матча на последней добавленной минуте, сделав это в игре со сборной Австрии. При ничейном счёте последние пять минут матча и добавленное время прошли в настойчивых, но не слишком опасных атаках австрийцев. На третьей добавленной минуте австрийцы пошли на последний, отчаянный штурм. Даже их вратарь появился ненадолго в штрафной сборной Исландии при подаче углового. Но завершился матч быстрой и успешной контратакой исландцев, которая принесла им победу в матче и второе место в группе F.

Сборные Португалии и Венгрии сыграли интереснейший матч, в котором венгры трижды вели в счёте, но португальцы трижды отыгрывались и имели все шансы одержать победу, но завершился матч вничью. По дублю во втором тайме сделали Балаж Джуджак и Криштиану Роналду. Роналду, забив свой первый мяч, установил выдающееся достижение, он забил на четвёртом Евро подряд. Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай тоже отличился в очередной раз. Он ещё немного увеличил максимальный возраст игрока, принимающего участие в Евро. Его рекорд он сам должен превзойти уже в следующем матче, а вот Криштиану Роналду для обновления своего достижения надо как минимум ждать следующего Евро.

Сборная Бельгии победила сборную Швеции и догнала по набранным очкам итальянцев, но осталась на втором месте. Италия проиграла Ирландии, но сохранила первое место, и теперь уже в 1/8 сыграет с испанцами.

Надо отметить, что выступавшие в одной отборочной группе со сборной России команды Австрии и Швеции завершили Евро-2016 так же неудачно, как и россияне, одно набранное очко и последнее место в своей группе.

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Теперь полностью определились все участники плей-офф. Приводим расписание матчей одной восьмой финала и места их проведения .

25 июня.

16:00, Сент-Этьен, Швейцария — Польша.

19:00, Париж, Уэльс — Северная Ирландия.

22:00, Ланс, Хорватия — Португалия.

26 июня.

16:00, Лион, Франция — Ирландия.

19:00, Лилль, Германия — Словакия.

22:00, Тулуза, Венгрия — Бельгия.

27 июня.

19:00, Сен-Дени (Париж), Италия — Испания.

22:00, Ницца, Англия — Исландия.