Чжэнчжоу, Китай, 23 июня, 2016, 04:29 — ИА Регнум. В результате частичного обрушения строительных конструкций на алюминиевом заводе в провинции Хэнань погибли 7 человек, еще 5 рабочих числятся пропавшими без вести.

chinamodern.ru Взрыв на алюминиевом заводе

Как сообщил пресс-секретарь Aluminum Corporation of China, которой принадлежало аварийное предприятие, ЧП произошло 22 июня примерно в 16:50 по местному времени. По неустановленным причинам во время демонтажа оборудования завода часть цеха обрушилась и придавила рабочих. 8 человек были экстренно доставлены в больницы, 2 из которых находятся в крайне тяжелом состойнии, пишет «Синьхуа».

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и созванная специальная комиссия, которой предстоит установить причины обрушения конструкции, а так же определить степень вины руководителей предприятия, которые в данный момент дают показания в полиции.