Сеул, 23 июня, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи объявило о созыве совещания высшего военного руководства, чтобы обсудить продолжающиеся ракетные испытания в КНДР и готовность Сеула реагировать на данную ситуацию, передаёт агентство «Рёнхап».

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Сообщается, что в совещании под руководством министра обороны Южной Кореи Хан Мин Ку примут участие порядка 150 военных начальников. Они обсудят последние проведённые Пхеньяном испытания баллистических ракет средней дальности и возможные контрмеры южнокорейских военных.

Как передавало ИА REGNUM, утром 22 мая КНДР произвела запуски двух баллистических ракет с восточного побережья в сторону Японского моря. Сеул и Вашингтон расценили запуски как неудачные, поскольку обе ракеты взорвались над морем. При этом одна из них пролетела около 400 километров.

Власти в Пхеньяне 23 июня объявили об успешно проведённом испытании стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия под названием Hwasong-10.

В Министерстве обороны Японии заявили, что последние испытания свидетельствуют о прогрессе в ракетной программе Северной Кореи с учётом того, что она из ракет преодолела высоту в 1000 километров. Успехи Пхеньяна в области создания баллистических ракет могут привести к дальнейшему повышению потенциала страны, в результате чего КНДР сможет нанести удары по всей территории Японии, констатировал японский министр обороны Гэн Накатани.