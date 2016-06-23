Благовещенск, 23 июня, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Проектировщик космодрома «Восточный» Сергей Островский приговорен Гагаринским судом Москвы к 5 годам лишения свободы и штрафу в сумме 800 тысяч рублей. Старший группы главных инженеров похитил 14 миллионов рублей, выделенных на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома «Восточный», об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СК РФ.

tvc.ru Космодром Восточный

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Старший группы главных инженеров проекта ОАО «31 Государственный проектный институт специального строительства Министерства обороны Российской Федерации», а также генеральный директор и учредитель ООО «ПСК МИКОС» Сергей Островский похитил 14 миллионов рублей.

Деньги были выделены из федерального бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома «Восточный». Этот факт был доказан в суде. В результате обвиняемый получил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштаб хищений бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.

По итогам только 2015 года, при строительстве космодрома «Восточный» выявлено более 1,5 тысячи нарушений расходования бюджетных средств, соблюдения сроков строительства и требований к его качеству. В результате совместных проверок прокуратуры и правоохранительных органов возбуждено свыше 10 уголовных дел.

Суды и расследования громких уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве космодрома «Восточный» продолжаются.

Так, в мае в Амурской области возбуждено очередное уголовное дело о крупной растрате, в которой подозревают руководителя подрядной организации, выполнявшей строительно-монтажные и пусконаладочные работы на «Восточном». По предварительным данным, в 2014 году директор коммерческой фирмы заключил с заказчиком договоры подряда: работники организации должны были выполнить ряд строительно-монтажных работ на объектах космодрома. На расчётный счёт организации заказчик перечислил аванс, из которого, как выяснилось в ходе расследования, директор организации более 76 миллионов рублей потратил на погашение своего кредита.