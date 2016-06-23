Нуланд обсудила с замглавы администрации Порошенко ситуацию в Донбассе
Киев, 23 июня, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд на встрече в Киеве обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Собеседники подробно обсудили состояние имплементации Минских договоренностей и скоординировали подходы относительно дальнейших шагов, направленных на достижение устойчивого мира на Донбассе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам обеспечения выполнения положений Минских договоренностей в сфере безопасности, прежде всего обеспечение устойчивого и реального прекращения огня.
Елисеев и Нуланд также «подтвердили безальтернативность политико-дипломатического пути деоккупации Донбасса» и восстановления «суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщает пресс-служба.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Виктория Нуланд прибыла в Киев для встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками с целью обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов.
23 июня помощник госсекретаря США отправится в Москву, где встретится с высокопоставленными российскими официальными лицами. По информации источников, Нуланд, в частности, может провести встречу с помощником президента России Владиславым Сурковым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Владимира Путина в графике нет встречи с Нуланд. Какие именно встречи у неё планируются в Москве, он не уточнил.
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