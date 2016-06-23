Новосибирск, 23 июня, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Новосибирск подписал соглашения об установлении побратимских отношений с Тирасполем (Приднестровье), сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска. Подписи под документом поставили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска Андрей Безбабченко.

kaluga-gov.ru Тирасполь

Основной идеей побратимских отношений является обмен опытом по сохранению и поддержанию мира через укрепление сотрудничества, а также по укреплению культурных и социальных ценностей. Как говорится в документе, «Новосибирск и Тирасполь на равной и взаимовыгодной основе договорились способствовать установлению сотрудничества в области науки, экономики, образования, культуры, спорта, молодёжной политики, туризма и в других сферах взаимных интересов. Условия взаимодействия и обмена будут определяться в ходе рабочих встреч представителей двух городов, с последующим оформлением дополнительных договоров и соглашений… Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами, действует в течение пяти лет и автоматически продлевается в случае, если одна из сторон не заявит о прекращении его действия».

«Подписывая этот документ, мы видим прежде всего практическую составляющую нашего сотрудничества: Тирасполь — промышленный центр всей Молдавии, там действуют крупные предприятия, которые не просто сохранились, но и развиваются. Они производят продукцию, в которой заинтересованы и мы. Нам предложили сельхозпродукцию, изделия лёгкой промышленности также будут востребованы в Новосибирске. Подписывая соглашение, мы понимаем, что осуществляем в том числе и поддержку братского народа, окруженного со всех сторон недружественными режимами. Так что мы подписали такой многозначный документ», — заявил Анатолий Локоть.

«В условиях непризнанности мы живём 25 лет. Такое положение не позволяет нам заключать соглашения на межгосударственном и межправительственном уровне. Межрегиональное сотрудничество допускает поддержание связей, которые объединяли все народы Советского Союза. У нас не только общая история, но и общее будущее», — сказал в ответ председатель правительства Приднестровья Павел Прокудин.

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Отметим, что Тирасполь стал 14-м городом-побратимом Новосибирска. Ранее столица Сибири связала себя побратимскими отношениями с такими городами, как Миннеаполис и Сент-Пол (США), Саппоро (Япония), Мяньян и Шэньян (Китай), Тэджон (Корея), Варна (Болгария), Ош (Киргизия), Харьков (Украина), Минск (Белоруссия), Ереван (Армения), Улан-Батор (Монголия), а также Севастополь.