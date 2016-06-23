Владивосток, 23 июня, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Во втором чтении депутатами Госдумы РФ принят законопроект, предусматривающий возможность появление территории опережающего развития не только в моногородах с наиболее сложным экономическим положением, но и в тех, где есть какие-либо риски. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Госдумы, возможность создания ТОРов не предусмотрят только для моногородов со стабильной экономической ситуацией.

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Законопроект увеличит число многопрофильных муниципалитетов, которые могут создавать ТОРы — эту возможность распространят на города с моноэкономикой, которые имеют определенные риски ухудшения социально-экономического положения и высокий уровень безработицы, но их положение при этом наиболее сложным не является. В пояснительной записке такие изменения аргументированы тем, что в данных городах имеется больший потенциал для выхода из трудной экономической ситуации в отличие от моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

«Здесь есть и квалифицированные кадровые ресурсы и возможности для маневра в использовании рычагов социально-экономической политики. Принятие настоящего законопроекта позволит устанавливать в таких моногородах особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, что будет способствовать развитию новых производств, преодолению временных сложностей и в результате этого повышению уровня жизни населения», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства № 529, согласно которому мандат поддержки Фонда развития моногородов расширяется на все 319 моногородов. Теперь Фонд сможет финансировать инвестиционную деятельность во всех моногородах, создавать инфраструктуру для новых инвестиционных проектов, а также формировать и обучать в моногородах управленческие команды.