Улан-Удэ, 23 июня, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Детский оздоровительный лагерь «Черёмушки» в Джидинском районе Бурятии эвакуирован в связи с угрозой подтопления. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с прогнозом поднятия уровня воды на реке Джида и вероятности выхода воды на пойму администрацией Джидинского района было решено эвакуировать детей и персонала с детского оздоровительного лагеря «Черёмушки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лагерь расположен в 300 метрах от реки. 51 ребенок и 16 работников лагеря были доставлены в детскую юношескую спортивную школу в населённом пункте Петропавловка.

По инфвормации пресс-службы, в районе организовано круглосуточное дежурство, каждые полчаса осуществляется замер уровня воды. На месте работают оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона, полиция и ГИБДД, представители районного управления образования. Всего задействовано 28 человек, 12 единиц техники.