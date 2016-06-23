Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Представительная комиссия из числа чиновников, представителей различных контролирующих и надзорных ведомств, начала масштабную проверку условий безопасности в лагерях для летнего отдыха детей на Камчатке. Всего, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, на полуострове работает 29 лагерей — 8 стационарных, а остальные — профильные.

waabz.eu Техника безопасности

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Для начала комиссия посетит лагеря, где недавно введены новые бассейны. Во всех организациях проверят кадровый состав: педагогический персонал и инструкторов по плаванию, уровень их квалификации и имеющийся опыт работы. «Особое внимание уделят инструкциям по технике безопасности, актуальности их содержания, все ли с ними ознакомлены. Что касается кадров, то необходимо проверить, как оформлены трудовые отношения, возрастной ценз персонала, все ли имеют право работать с детьми», — уточнили в правительстве.

Основное внимание проверяющих будет уделено палаточным и туристическим лагерям. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM министр образования края Виктория Сивак, в регионе действует один крупный палаточный лагерь юных инструкторов школьного туризма. Лагерь работает в 3 смены, по 15 человек в каждой смене, продолжительность которой составляет 7 дней.

«В мае этого года все 9 сотрудников, обеспечивающих проведение походов, прошли соответствующее обучение и имеют санитарный минимум для работы с детьми в палаточных лагерях. Туристический маршрут утвержден. Безопасность детей обеспечивается поисково-спасательным отрядом педагогов, учебные группы ставятся на учет в МЧС. Списки отдыхающих в профильном лагере утверждаются директором учреждения, на каждого из детей заводится личная карточка. Со всеми обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности, по правилам поведения в лесу и на воде», — рассказала Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Камчатки поручило провести проверки во всех лагерях после трагедии в Карелии, где погибли 13 подростков в возрасте от 13 до 15 лет.