Антананариву, 23 июня, 2016, 03:13 — ИА Регнум. В результате нападения неизвестных на маршрутный автобус на юго-западе Мадагаскара погиб 31 человек, в том числе десять детей, передаёт агентство «Синхуа».

naturfotografen-forum.de Зверь

Как уточняется, инцидент произошёл ещё 21 июня. В нападении участвовало порядка двух десятков вооружённых людей. Преступники похитили у жертв наличные на сумму около 2 тысяч долларов после чего скрылись.

Сообщается, что выжить удалось лишь одному из пассажиров автобуса. С тяжёлыми ранениями он был госпитализирован.

Полиция считает, что нападавшие причастны также к атаке на военный автомобиль, совершённой ранее в тот же день. В настоящее время ведётся розыск преступников.