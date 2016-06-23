Владивосток, 23 июня, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Защита мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека на решение об аресте. Такую позицию озвучил адвокат приморского градоначальника Александр Высоцкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Аргумент

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По словам адвоката, он будет готовить жалобу в Европейский суд по правам человека по мере получения документов из российских судов. Сегодня Александр Высоцкий ждёт, когда будет рассмотрена его жалоба на решение об аресте имущества подзащитного. Кроме того, адвокат подал жалобу на возбуждение уголовного дела на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

Отметим, что накануне, 22 июня, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным арест мэра Владивостока. Адвокаты просили о домашнем аресте или залоге в 10 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв вновь напомнил о том, что материальный ущерб был причинён лишь его семье, которая, как известно, каких-либо претензий не предъявляла.

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Под арестом оставили и предполагаемого сообщника мэра, директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Он уже признал свою вину и дал изобличающие показания.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Владивостока Игоря Пушкарёва и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Сам мэр причастность к инкриминируемым преступлениям отрицает. Его арест санкционирован до 31 июля. Сегодня Пушкарёв до сих пор является главой Владивостока, заявления о добровольном сложении полномочий он не писал. Его членство в «Единой России» приостановлено до результатов расследования.