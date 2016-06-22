Москва, 23 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Россельхознадзор в I квартале 2016 года снял с реализации 25 тонн фальсифицированной молочной продукции, передаёт РИА Новости.

cision.com Разлитое молоко

По информации ведомства, всего по микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям было исследовано 64 тысячи проб молочной продукции. В результате на производителей было наложено штрафов на общую сумму около 27,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Россельхознадзор опубликовал информацию о том, что недобросовестные производители молока подмешивают в свою продукцию воду, крахмал, мел, гипс, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже мыло. После этого Национальный союз производителей молока обратился в Минсельхоз и правительство России с жалобой на ведомство.

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