Москва, 23 июня, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Обо говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный Бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (22 июня 2016 г.)

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Арбил, Хауш-Харабу, Хутейта-эль-Джараш и дважды в населённых пунктах Хараста и Блелие», — говорится в опубликованном документе.

Также сообщается, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток обстрелам террористов подверглись населённые пункты Мазараат-Хабия (провинция Дамаск), Фуаа (провинция Идлиб), Акраба (провинция Деръа) и Тель-эль-Малах (провинция Хама). В провинции Алеппо из РСЗО и миномётов террористы обстреляли населённый пункт Хандрат, жилые кварталы Шейх Максуд, Аз-Загра, Эль-Халидия и Кудеха в городе Алеппо», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.