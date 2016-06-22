Пхеньян, 23 июня, 2016, 01:57 — ИА Регнум. В Пхеньяне расценивают как успешные проведённые накануне испытания баллистических ракет. Соответствующее заявление распространило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

reporter-tv.net Запуск ракет

Как сообщается, речь идёт о запуске стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия под названием Hwasong-10.

Как передавало ИА REGNUM, утро 22 мая КНДР произвела запуски двух баллистических ракет с восточного побережья в сторону Японского моря. Сеул и Вашингтон расценили запуски как неудачные, поскольку обе ракеты взорвались над морем. При этом одна из них пролетела около 400 километров.

Министерство обороны Японии, в свою очередь, заявило, что последние испытания свидетельствуют о прогрессе в ракетной программе Северной Кореи с учётом того, что она из ракет преодолела высоту в 1000 километров.

Успехи Пхеньяна в области создания баллистических ракет могут привести к дальнейшему повышению потенциала страны, в результате чего КНДР сможет нанести удары по всей территории Японии, констатировал японский министр обороны Гэн Накатани.