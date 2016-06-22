Анкара, 23 июня, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство тем, что Европейский Союз не считает Отряды народной самообороны (YPG) и «Демократический союз» (PYD) террористическими, в то время как «Джабхат ан-Нусра» (аль-Нусра, организация запрещённая на территории РФ) считается террористической, несмотря на её борьбу с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

«Почему вы считаете плохой аль-Нусру? Она всеми силами воюет против ИГИЛ. Т. е. аль-Нусра — это плохо, а PYD и YPG — это хорошо? Все ясно. В их менталитете существует понятие плохих и хороших террористов», — заявил он.

Эрдоган также отметил, что подобное положение вещей неприемлемо, и Турция поможет Европе изменить свою позицию в этом вопросе.