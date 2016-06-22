Тирасполь, 23 июня, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Приднестровья на заседании 22 июня минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, с исторической ретроспективой по случаю этой даты выступил спикер Вадим Красносельский.

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«Широкая коалиция европейских государств во главе с Германией напала на СССР. Это был мощный удар практически всей Европы. Следствием этой массированной атаки стала катастрофичность картины военных действий в первые дни, месяцы, год войны. Перелом в ней наступил после победы наших войск под Сталинградом. Завершилось все победоносным взятием Берлина и рейхстага», — напомнил спикер.

«Подвиг советского солдата, тех, кто ковал Победу в тылу позволил сломать хребет фашистской гидре», — заключил глава законодательного органа республики.

По поручению депутатского корпуса парламентарии Андрей Сафонов, Олег Беляков и Сергей Ханкевич в память о погибших в годы Великой Отечественной войны возложили цветы на столичном Мемориале Славы.